EUREX/DAX-Future moderat im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.10 Uhr um 36 auf 11.978 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.000,5 und das Tagestief bei 11.960 Punkten. Umgesetzt wurden 2.680 Kontrakte. Insgesamt befindet sich der Future nach Einschätzung der Commerzbank in einer Stabilisierung in Form eines neuen, volatilen Trading-Marktes mit der Unterstützungszone um 11.800 und einer Widerstandszone ab 12.130.

October 09, 2019 02:31 ET (06:31 GMT)