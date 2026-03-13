EUREX/DAX-Future notiert in der Nähe des Tagestiefs

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.10 Uhr 66 auf 23.510 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.683 und das Tagestief bei 23.503 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 471 Kontrakte.

