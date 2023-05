EUREX/DAX-Future pendelt um 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch zum Start in die Woche klebt der DAX-Future an der 16.000er-Marke. Der Juni-Kontrakt steigt um 44 auf 16.009 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.014 und das Tagestief bei 15.935 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.247 Kontrakte. Damit handelt der Terminkontrakt unverändert in seiner Spanne zwischen 15.700 und 16.080 Punkten. Während der Handel aktuell als " teilnahmslos" oder "lethargisch" beschrieben wird, dürfte mit dem Ausbruch aus der Spanne steigendes Volumen und Momentum einsetzen.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 02:43 ET (06:43 GMT)