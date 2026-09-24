EUREX/DAX-Future schwach

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.16 Uhr 136 auf 25.474 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.537 und das Tagestief bei 25.469 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 381 Kontrakte.

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September 24, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)