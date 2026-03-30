EUREX/DAX-Future schwach, aber erholt von den Tiefs

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Montag bis 8.08 Uhr 139 auf 22.363 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.394 und das Tagestief bei 22.124 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 848 Kontrakte.

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March 30, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)