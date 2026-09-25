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25.09.2026 08:05:41
EUREX/DAX-Future sehr fest
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.02 Uhr um 188 auf 25.617 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.621 und das Tagestief bei 25.516 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 199 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)
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