EUREX/DAX-Future sehr fest

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.02 Uhr um 188 auf 25.617 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.621 und das Tagestief bei 25.516 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 199 Kontrakte.

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September 25, 2026 02:05 ET (06:05 GMT)