EUREX/DAX-Future setzt sich über 16.000er-Marke fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 22 auf 16.068 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 16.091 und das -tief bei 15.995 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.624 Kontrakte. Positiv wird von Charttechnikern am Morgen gewertet, dass die Unterstützung im Bereich bei 15.990 bis 16.000 Punkten gehalten hat. Nun gelte es, die Überkauftheit abzubauen, um dann in eine weitere Aufwärtsbewegung überzugehen. Die runde Marke bei 16.000 Zählern sollte die Aufwärtsbewegung intakt halten.

January 04, 2022 02:34 ET (07:34 GMT)