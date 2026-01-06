06.01.2026 08:29:43

EUREX/DAX-Future stabil über 25.000er-Marke

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstag im Verlauf stabil über der 25.000er-Marke. Der März-Kontrakt steigt um 8:20 Uhr MEZ um 60 auf 25.060 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.079 und das -tief bei 24.983 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 987 Kontrakte, damit ist das Volumen weiterhin recht gering. Charttechnisch ist der März-Kontrakt aus dem Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen, was zu einem Rücksetzer führen dürfte. Aber auch eine Verschnaufpause oberhalb der 25.000er-Marke werten technisch orientierte Marktteilnehmer als "konstruktiv".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen