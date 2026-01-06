|
EUREX/DAX-Future stabil über 25.000er-Marke
DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstag im Verlauf stabil über der 25.000er-Marke. Der März-Kontrakt steigt um 8:20 Uhr MEZ um 60 auf 25.060 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.079 und das -tief bei 24.983 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 987 Kontrakte, damit ist das Volumen weiterhin recht gering. Charttechnisch ist der März-Kontrakt aus dem Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen, was zu einem Rücksetzer führen dürfte. Aber auch eine Verschnaufpause oberhalb der 25.000er-Marke werten technisch orientierte Marktteilnehmer als "konstruktiv".
