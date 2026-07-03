EUREX/DAX-Future steigt auf neues Hoch

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Freitag im Verlauf nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 163 auf 25.876 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.876 und das -tief bei 25.755 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 941 Kontrakte. Getreu dem Motto, "der Trend ist dein Friend" - könnte es erst mal weiter nach oben gehen. Für Charttechniker Marcel Mußler ist nach dem Turbo-Donnerstag nun erst einmal Durchatmen auf hohem Niveau angesagt.

Der Terminkontrakt werde ganz gehörig von seiner nachwirkenden Aufwärtsdynamik getragen. Die ganz große Korrekturfantasie gebe es daher nicht. Auch ein Erreichen der einzig markanten Unterstützung am Reaktionstief des Voertages bei 25.626 erscheine nicht gerade aufdringlich. Mußler empfiehlt, auf aggressive Experimente auf der Shortseite zu verzichten.

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July 03, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)