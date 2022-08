EUREX/DAX-Future steigt im Verlauf über 13.300 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im Verlauf noch ein paar Punkte nach oben. Einen positiven Impuls lieferte das deutsche BIP, dass in der zweiten Veröffentlichung gegenüber dem Vorjahresquartal nun um 1,7 nach nach vorläufigen 1,4 Prozent stieg. Der September-Kontrakt steigt um 118 auf 13.324 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.326 und das Tagestief bei 13.188 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.145 Kontrakte. Positiv wird an der Börse vermerkt, dass die Unterstützungszone im Bereich von 13.000 bis 13.200 Punkten sich als echte Stütze erwiesen hat. Für Charttechniker ist nun erst einmal Luft nach oben bis hin zu 13.470 Punkten.

August 25, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)