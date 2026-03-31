EUREX/DAX-Future steigt Richtung 23.000 Punkte

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr um 210 auf 22.897 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.918 und das Tagestief bei 22.481 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.225 Kontrakte.

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March 31, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)