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31.03.2026 08:11:39
EUREX/DAX-Future steigt Richtung 23.000 Punkte
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.08 Uhr um 210 auf 22.897 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 22.918 und das Tagestief bei 22.481 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.225 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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