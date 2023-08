EUREX/DAX-Future steigt weiter

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr um 77 auf 15.802 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.816 und das Tagestief bei 15.738 Punkten. Umgesetzt wurden 2.332 Kontrakte. Langsam rückt die Marke von 16.000 in Sichtweise. Vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf dem Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole ist ein ernsthafter Test der Marke indes nicht zu erwarten.

August 23, 2023 02:29 ET (06:29 GMT)