14.05.2026 08:27:40

EUREX/DAX-Future tendiert im frühen Verlauf höher

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am frühen Donnerstagvormittag fester. Der Juni-Kontrakt steigt um 8:25 Uhr um 183 auf 24.341 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.345 und das Tagestief bei 24.241 Punkten. Umgesetzt wurden 1.084 Kontrakte. Erste Schlagzeilen von dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping werden positiv gewertet. Das Handelsvolumen dürfte auf Grund des Feiertages "Christi Himmelfahrt" vergleichsweise dünn ausfallen, womit auch volatile Ausschläge möglich sind.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)

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