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20.04.2026 08:37:40
EUREX/DAX-Future tendiert schlagzeilengetrieben schwach
DOW JONES--Nach der Hausse von rund 600 Punkten am Freitag geht es für den DAX-Future am Montag im Verlauf wieder nach unten. Die teils chaotische Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten bestimmt momentan die Risikobereitschaft unter Anlegern. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 352 auf 24.515 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.625 und das -tief bei 24.492 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 677 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)
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