EUREX/DAX-Future tendiert schlagzeilengetrieben schwach

DOW JONES--Nach der Hausse von rund 600 Punkten am Freitag geht es für den DAX-Future am Montag im Verlauf wieder nach unten. Die teils chaotische Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten bestimmt momentan die Risikobereitschaft unter Anlegern. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 352 auf 24.515 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.625 und das -tief bei 24.492 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 677 Kontrakte.

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April 20, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)