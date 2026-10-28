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28.10.2026 08:09:46
EUREX/DAX-Future unter Druck
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 87 auf 25.631 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.750 und das -tief bei 25.623 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 455 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)
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