28.10.2026 08:09:46

EUREX/DAX-Future unter Druck

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr 87 auf 25.631 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.750 und das -tief bei 25.623 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 455 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 03:10 ET (07:10 GMT)

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