05.03.2026 08:34:49
EUREX/DAX-Future unter hohen Schwankungen etwas leichter
DOW JONES--Die Volatilität bleibt weiterhin hoch, der DAX-Future hat bisher eine Bandbreite von 327 Punkten durchhandelt. Der März-Kontrakt verliert am Donnerstagmorgen 71 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.347 und das -tief bei 24.020 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.983 Kontrakte.
