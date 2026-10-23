EUREX/DAX-Future verringert Verluste

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Freitagmorgen bis 7.55 Uhr 37 auf 25.452 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.500 und das Tagestief bei 25.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 560 Kontrakte.

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October 23, 2026 01:59 ET (05:59 GMT)