EUREX/DAX-Future weiter mit Aufschlägen

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.04 Uhr um 100 auf 25.478 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.482 und das -tief bei 25.404 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 629 Kontrakte.

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October 14, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)