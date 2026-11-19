DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures baut die frühen Gewinne aus und liegt gegen 8.17 Uhr steigt um 75 auf 25.891 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.913 und das Tagestief bei 25.779 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 700 Kontrakte.

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November 19, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)