EUREX/DAX-Futures am Allzeithoch gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht aufwärts geht es am Freitagmorgen vor Beginn des Kassahandels mit den DAX-Futures. Der März-Kontrakt steigt um 12 auf 17.180 Punkte und zeigt sich damit am Allzeithoch. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.189 und das Tagestief bei 17.132 Punkten. Der Umsatz wird mit rund 2.700 Kontrakten als gut bezeichnet. "Die frischen Höchststände ziehen immer wieder neue Käufer in den Markt", sagt ein Händler.

February 16, 2024 02:36 ET (07:36 GMT)