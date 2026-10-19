EUREX/DAX-Futures bauen Verluste aus

DOW JONES--Nach einem ruhigen Start weiten sich die Verluste in den DAX-Futures am Montagmorgen aus. Händler sprechen vor allem von Sorgen ausser-europäischer Anleger mit Blick auf die Unruhen in Frankreich. Das für die Uhrzeit erhöhte Volumen von 1.200 Kontrakten deute auf verstärkte Absicherungen hin. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 92 auf 25.663 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.722 und das Tagestief bei 25.650 Punkten.

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October 19, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)