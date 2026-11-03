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03.11.2026 08:38:41
EUREX/DAX-Futures baut Verluste aus - Absicherungen nehmen zu
DOW JONES--Die Verluste in den DAX-Futures weiten sich am Dienstagmorgen aus. Der Umsatz sei mit fast 2.500 Kontrakten für die Uhrzeit hoch. "Die Absicherungen nehmen wieder zu vor den US-Wahlen", sagt ein Händler. Dazu komme der leicht anziehende Ölpreis. Die Gemengelage werde nicht direkt negativ gesehen, sorge jedoch für "ein gesundes Maß an Vorsicht".
Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 305 auf 25.776 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.005 und das Tagestief bei 25.745 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)
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