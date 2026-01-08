EUREX/DAX-Futures behaupten sich über 25.200 Punkten

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 17 auf 25.216 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.284 und das -tief bei 25.140 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.014 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:57 ET (07:57 GMT)