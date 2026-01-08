|
EUREX/DAX-Futures behaupten sich über 25.200 Punkten
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 17 auf 25.216 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.284 und das -tief bei 25.140 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.014 Kontrakte.
