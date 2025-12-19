EUREX/DAX-Futures deutlich erholt von Tagestiefs

DOW JONES--Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagmorgen bis 9.57 Uhr um 74 auf 24.379 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.403 und das Tagestief bei 24.266 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.956 Kontrakte.

December 19, 2025 04:04 ET (09:04 GMT)