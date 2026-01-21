|
EUREX/DAX-Futures etwas erholt vom Kursrutsch
DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Händler berichten von ersten Eindeckungen nach dem kräftigen Kursrutsch seit Wochenbeginn. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 110 auf 24.813 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.823 und das -tief bei 24.702 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.384 Kontrakte.
