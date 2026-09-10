EUREX/DAX-Futures etwas fester

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.07 Uhr um 60 auf 25.622 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.635 und das Tagestief bei 25.546 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 363 Kontrakte.

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September 10, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)