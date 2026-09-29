EUREX/DAX-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich am Dienstagmorgen die DAX-Futures. Große Eigendynamik gibt es aber nicht, der Markt hänge ausschließlich am Ölpreis, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 35 auf 25.617 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.677 und das Tagestief bei 25.554 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 860 Kontrakte.

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September 29, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)