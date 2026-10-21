EUREX/DAX-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Die Börsen konzentrieren sich auf die Berichtssaison, der Gesamtmarkt stehe aktuell nicht im Blick, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 63 auf 25.495 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.570 und das Tagestief bei 25.485 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 970 Kontrakte.

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October 21, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)