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16.09.2026 08:32:45
EUREX/DAX-Futures etwas fester am Tag der US-Notenbank
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der Markt setzt auf klare Signale der US-Notenbank am Abend zur Inflationsbekämpfung. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 74 auf 25.504 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.507 und das Tagestief bei 25.441 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 933 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)
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