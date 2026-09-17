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17.09.2026 08:39:40
EUREX/DAX-Futures etwas fester - Fed kommt gut an
DOW JONES--Im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagvormittag. Die Zinserhöhung und Aussagen der US-Notenbank werden im Handel einhellig positiv gewertet. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 132 auf 25.695 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.710 und das Tagestief bei 25.594 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 756 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)
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