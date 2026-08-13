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13.08.2026 08:34:41
EUREX/DAX-Futures etwas fester - Umsatz gering
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Die Umsätze liegen aber weiter auf niedrigen Niveaus. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 72 auf 26.483 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.507 und das Tagestief bei 26.438 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)
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