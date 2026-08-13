EUREX/DAX-Futures etwas fester - Umsatz gering

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Die Umsätze liegen aber weiter auf niedrigen Niveaus. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 72 auf 26.483 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.507 und das Tagestief bei 26.438 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.

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August 13, 2026 02:34 ET (06:34 GMT)