EUREX/DAX-Futures etwas fester vor Ifo-Index

DOW JONES--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 69 auf 23.328 Punkte. Der Markt schaut mit Spannung auf den neuen Ifo-Index. Sollte er schwächer ausfallen, dürfte die Erholung am deutschen Markt wieder enden. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.356 und das Tagestief bei 23.284 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.060 Kontrakte.

