EUREX/DAX-Futures etwas fester vor Ifo-Index

DOW JONES--Etwas fester sind die DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 69 auf 23.328 Punkte. Der Markt schaut mit Spannung auf den neuen Ifo-Index. Sollte er schwächer ausfallen, dürfte die Erholung am deutschen Markt wieder enden. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.356 und das Tagestief bei 23.284 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.060 Kontrakte.

November 24, 2025 02:21 ET (07:21 GMT)