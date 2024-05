EUREX/DAX-Futures etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Große Impulse im Tagesverlauf werden nicht erwartet. Im Fokus stehen die Nvidia-Zahlen am Abend. Bewegung am Markt dürfte dann aber am Donnerstag aufkommen. Der Juni-Kontrakt verliert 40 auf 18.782 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 18.837 und das -tief bei 18.781 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.915 Kontrakte.

May 22, 2024 02:45 ET (06:45 GMT)