EUREX/DAX-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Laut Händlern bremsen steigende Ölpreise etwas. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 59 auf 26.562 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.585 und das Tagestief bei 26.485 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 952 Kontrakte.

DJG/mod/gos

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August 31, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)