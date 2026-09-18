18.09.2026 08:36:46

EUREX/DAX-Futures etwas leichter zum Großen September-Verfall

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Im Fokus steht der Große September-Verfalltag am Mittag. Der auslaufende September-Kontrakt verliert 89 auf 25.649 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.666 und das Tagestief bei 25.580 Punkten. Umgesetzt wurden nur noch 113 Kontrakte.

Der neue Dezember-Kontrakt fällt um 97 auf 25.827 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.867 und das Tagestief bei 25.755 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 800 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

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