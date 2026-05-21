EUREX/DAX-Futures fallen leicht zurück

DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.13 Uhr 54 auf 24.736 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.852 und das -tief bei 24.696 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 914 Kontrakte.

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May 21, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)