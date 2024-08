EUREX/DAX-Futures fallen von ihren Hochs zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur noch leicht im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 36 auf 17.485 Punkte. Damit ist die erste Euphorie über eine Kurserholung wieder deutlich gesunken: Vom Tageshoch am frühen Morgen sind die Kontrakte rund 160 Punkte zurückgefallen. Dieses liegt bislang bei 17.646 und das Tagestief bei 17.369 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.460 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2024 02:31 ET (06:31 GMT)