EUREX/DAX-Futures fester

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr um 160 auf 25.127 Punkte und hält damit die Gewinne aus dem ganz frühen Geschäft. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.180 und das Tagestief bei 25.124 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.149 Kontrakte.

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October 09, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)