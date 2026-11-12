12.11.2026 08:48:44

EUREX/DAX-Futures fester - Im Tageshoch schon mit '27' vorne

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es am Donnerstag mit den DAX-Futures. Vor allem Kursgewinne bei Indexschwergewichten wie Allianz und Siemens dürften den Index nach oben ziehen. "Im Tageshoch ist eben sogar die '27' aufgetaucht", sagt ein Händler. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 241 auf 26.968 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 27.029 und das Tagestief bei 26.764 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.915 Kontrakte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 02:49 ET (07:49 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen