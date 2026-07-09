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09.07.2026 08:38:40
EUREX/DAX-Futures fester - Lage entspannt sich
DOW JONES--Fester tendieren die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor Öffnung der Kassamärkte. Die Lage im US-Iran-Krieg ist nicht weiter eskaliert, der Ölpreis kommt sogar leicht zurück. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 241 auf 25.229 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.238 und das -tief bei 25.112 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 611 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)
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