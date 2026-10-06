EUREX/DAX-Futures freundlich

DOW JONES--Freundlich zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagvormittag. Der Dezember-Kontrakt steigt um 124 auf 25.518 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.518 und das Tagestief bei 25.437 Punkten. Der Umsatz ist allerdings mit 550 Kontrakten für die Uhrzeit eher gering.

DJG/mod/gos

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October 06, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)