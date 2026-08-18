EUREX/DAX-Futures geben nach

DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.24 Uhr 126 auf 26.307 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.389 und das Tagestief bei 26.286 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 776 Kontrakte.

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August 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)