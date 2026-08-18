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18.08.2026 08:27:39
EUREX/DAX-Futures geben nach
DOW JONES--Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.24 Uhr 126 auf 26.307 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.389 und das Tagestief bei 26.286 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 776 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)
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