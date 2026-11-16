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16.11.2026 08:28:41
EUREX/DAX-Futures gut behauptet - Börsianer auf Themensuche
DOW JONES--Mit geringer Dynamik zeigen sich die DAX-Futures am Montagvormittag. Aus dem Handel ist zu hören, man sei auf Themensuche jenseits der Schockwellen rund um Nvidia. Mit Sorge werde auf die Entsendung eines dritten US-Flugzeugträgers in den Nahen Osten geblickt und damit den Ölpreis. Der zeigt sich zunächst aber wenig verändert. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 20 auf 26.849 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 26.915 und das Tagestief bei 26.800 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.495 Kontrakte.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)
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