EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behaupet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im Frühhandel am Montag 6 auf 24.927 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.993 und das Tagestief bei 24.880 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 161 Kontrakte.

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July 20, 2026 00:05 ET (04:05 GMT)