EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstag im Frühhandel um 43 auf 24.264 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.291 und das Tagestief bei 24.247 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 146 Kontrakte.

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April 28, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)