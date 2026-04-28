28.04.2026 06:21:39

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstag im Frühhandel um 43 auf 24.264 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.291 und das Tagestief bei 24.247 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 146 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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