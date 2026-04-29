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29.04.2026 06:21:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im Frühhandel am Mitwoch 17 auf 24.149 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.179 und das Tagestief bei 24.116 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 234 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)
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