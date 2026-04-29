EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert im Frühhandel am Mitwoch 17 auf 24.149 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.179 und das Tagestief bei 24.116 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 234 Kontrakte.

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April 29, 2026 00:22 ET (04:22 GMT)