EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Mittwoch um 35 auf 24.487 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.560 und das Tagestief bei 24.457 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 529 Kontrakte.

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June 10, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)