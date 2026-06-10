10.06.2026 06:10:40

EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Mittwoch um 35 auf 24.487 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.560 und das Tagestief bei 24.457 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 529 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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