EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Mittwoch 27 auf 25.082 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.120 und das Tagestief bei 25.034 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 215 Kontrakte.

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June 24, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)