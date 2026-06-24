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24.06.2026 06:02:39
EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet
DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures verliert am frühen Mittwoch 27 auf 25.082 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.120 und das Tagestief bei 25.034 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 215 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)
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