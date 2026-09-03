EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am frühen Donnerstag um 16 auf 25.892 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.913 und das Tagestief bei 25.855 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 99 Kontrakte.

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September 03, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)