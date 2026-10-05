EUREX/DAX-Futures im Frühhandel behauptet

DOW JONES-- Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt um frühen Montag 36 auf 25.411 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.461 und das Tagestief bei 25.409 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 305 Kontrakte.

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October 05, 2026 00:12 ET (04:12 GMT)